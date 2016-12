Disney Channel 06:25 bis 06:55 Trickserie Sofia die Erste Folge: 14 Das Amulett von Avalor USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Sofias Amulett wurde gestohlen und nun besitzt sie nicht mehr die F ähigkeit mit Tieren zu sprechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sofia the First Regie: Jamie Mitchell, Sam Riegel, Larry Leichliter Drehbuch: Craig Gerber Musik: John Kavanaugh

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 299 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 59 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 59 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 59 Min.