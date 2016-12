ZDF neo 23:30 bis 00:55 Krimi Mordsfreunde D 2014 Nach Motiven des gleichnamigen Romans von Nele Neuhaus Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Ermittlerduo Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein steht vor einem neuen Mordfall. Ein Tierschützer und Lehrer wurde ermordet - verdächtigt sind seine ehemaligen Freunde. Die Leichenteile von Hans-Ulrich Pauly wurden im Zoo gefunden. Der Direktor Dr. Christoph Sander hatte oft Streit mit dem Opfer. Doch das Opfer hatte noch viele andere Feinde: Seine ehemaligen Freunde, mit denen er ein düsteres Geheimnis teilt. Der Unternehmer Carsten Bock und der Feinkost-Caterer Franz-Josef Conradi hätten ein Motiv. Sie alle verbindet eine schicksalhafte Nacht im Jahr 1989, in der die Schwägerin von Conradi ums Leben kam. Pauly wurde damals wegen unterlassener Hilfeleistung verurteilt, während seine Kommilitonen allesamt Karriere machten und nun zur Taunuselite gehören. Wirklich beliebt war Pauly nur bei einer Gruppe von Jugendlichen, die im Keller des vegetarischen Bistros "Grünzeug" ein Softwareunternehmen betrieben: Mit Antonia Sander, Jonas Bock und Franjo Conradi, den Kindern seiner mittlerweile verhassten Freunde, verband ihn eine enge Freundschaft. Hat er die Jugendlichen nur benutzt, um sich an seinen ehemaligen Kommilitonen zu rächen? Die Jugendlichen reagieren voller Trauer auf Paulys Tod. Neben ihren Ermittlungen stehen Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff auch vor privaten Herausforderungen. Oliver muss erneut Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Pia gerät in Gefahr, da sie sich zum Hauptverdächtigen Christoph Sander hingezogen fühlt. Läuft sie Gefahr, ihre professionelle Distanz zu verlieren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Bergmann (Oliver von Bodenstein) Felicitas Woll (Pia Kirchhoff) Kai Scheve (Dr. Henning Kirchhoff) Michael Schenk (Kai Ostermann) Peter Davor (Dr. Christoph Sander) Jana Klinge (Esther Schmitt) Edin Hasanovic (Tarek Fiedler) Originaltitel: Ein Taunuskrimi Regie: Marcus O. Rosenmüller Drehbuch: Julie Fellmann, Anna Tebbe Kamera: Stefan Spreer Musik: Gary Marlowe, Daniel Hoffknecht Altersempfehlung: ab 12