ZDF neo 19:30 bis 20:15 Arztserie Die Schwarzwaldklinik Folge: 45 Der alte Herr D 1988 Landesgerichtsrat Eckner ist zwar körperlich gesund, rüstig und voller Selbstbewusstsein, aber gegen seine Verkalkungserscheinungen hilft keine Medizin. Eckner erscheint gelegentlich im Krankenhaus, um seinen Sohn abzuholen, der in Wahrheit bereits vor langer Zeit starb. Constanze Zöllner und Dr. Römer wollen zusammenbleiben. Sie ist sogar bereit, ihren Beruf als Schauspielerin aufzugeben. Es kommt der Tag, an dem sich Constanze von ihren Tourneekollegen verabschieden muss. Nun erst wird ihr die Tragweite der Entscheidung schmerzlich bewusst. Sie entscheidet sich gegen Dr. Römer und ihre Liebe. Das Verhalten der "lieben Gäste", die Udo seit geraumer Zeit bei sich aufgenommen hat, die 17-jährige schwangere Tanja und ihr Freund, erweist sich zunehmend als unerträglich. Schauspieler: Alf Marholm (Prof. Klaus Brinkmann) Barbara Wussow (Dr. Engel) Eva Maria Bauer (Schwester Elke) Klausjürgen Wussow (Prof. Klaus Brinkmann) Gaby Dohm (Dr. Christa Brinkmann) Sascha Hehn (Dr. Udo Brinkmann) Horst Naumann (Dr. Römer) Originaltitel: Die Schwarzwaldklinik Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Lichtenfeld Kamera: Gernot Köhler Musik: Hans Hammerschmid