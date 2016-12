ZDF neo 16:40 bis 17:20 Arztserie Die Schwarzwaldklinik Folge: 41 Glück im Spiel D 1988 Merken Dr. Schübel und Anna Marschner vergnügen sich beim Roulette. Frau Schübel ahnt das amouröse Zwischenspiel ihres Mannes und zwingt ihn zur Aussprache. Professor Brinkmann und seine Frau Christa sind eher bestürzt als erfreut über Annas Liebschaft. Sie fürchten einen psychischen Rückfall und möchten nicht zur weiteren Zerrüttung von Schübels Ehe beitragen. Als Brinkmann ein klärendes Gespräch mit seinem Kollegen führen will, leistet Schübel gerade Schwerstarbeit im OP. Die Schwarzwaldklinik soll eine neue Heizungsanlage bekommen. Bei einem Planungsgespräch erkennt Brinkmann im Architekten Marschner Annas Gatten, dessen Erklärung zur Ehekrise den Chirurgen in Ratlosigkeit stürzt. Nach einem Unfall findet sich Oberschwester Hildegard unversehens als Patientin in der chirurgischen Abteilung wieder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alf Marholm (Prof. Klaus Brinkmann) Andreas Winterhalder (Dr. Christa Brinkmann) Barbara Wussow (Schwester Elke) Eva Maria Bauer (Oberschwester Hildegard) Klausjürgen Wussow (Prof. Klaus Brinkmann) Gaby Dohm (Dr. Christa Brinkmann) Sascha Hehn (Dr. Udo Brinkmann) Originaltitel: Die Schwarzwaldklinik Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Lichtenfeld Kamera: Gernot Köhler Musik: Hans Hammerschmid