ZDF neo 14:55 bis 15:45 Kinderserie Nesthäkchen D 1983 Merken Ganz ohne erzieherische Folgen bleibt die eigenmächtige Exkursion für Annemarie nicht. Lena überzeugt die Eltern, dass Annemarie mehr mit gleichaltrigen Kindern zusammenkommen müsse. Annemarie besucht fortan einen sehr fortschrittlichen Kindergarten. Elsbeth und die Großmutter sind - nach anfänglicher Skepsis - davon angetan, dass ein leibhaftiger Prinz ebenfalls das Institut besucht. Annemarie lernt immerhin zu basteln. Jedoch: Bei ihren energischen Handarbeiten verlieren ihre Lieblingspuppe Gerda und sie selber das lange Haar. Die Einschulung in die 1. Klasse verläuft auch keineswegs unproblematisch. War Annemarie im Kindergarten sehr dominierend, so erweist sie sich in der Schule als arg verspielt - aber keineswegs dumm. Ihre Lehrerin, Fräulein Hering, hat ihre liebe Not mit ihr. Sie ist aber dennoch immer wieder verblüfft über Annemaries trefflich entwaffnende Logik. Doch mit der Ordnung hapert es bei Annemarie. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kathrin Toboll (Annemarie Braun) Christian Wolff (Dr. Ernst Braun) Doris Kunstmann (Elsbeth Braun) Susanne Uhlen (Lena, das Kindermädchen) Helma Seitz (Oma) Florian Baier (Klaus) Oliver Schlicht (Hans) Originaltitel: Nesthäkchen Regie: Gero Erhardt Drehbuch: Justus Pfaue, Claus Landsittel Kamera: Rolf Deppe Musik: Christian Bruhn