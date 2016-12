ZDF neo 13:20 bis 14:05 Familienserie Ich heirate eine Familie . . . Folge: 5 Der fünfzigste Geburtstag D 1984 Merken Werner erhält den Auftrag seines Lebens: Er soll exklusiv für eine Top-Werbeagentur in Paris arbeiten. Der einzige Nachteil: Er wäre die ganze Woche von seiner Familie getrennt. Werners 50. Geburtstag steht bevor und jeder hat sich etwas Besonderes ausgedacht: Onkel Rudolf reist aus Wien an und Bille, Alfons und Wolfgang haben ein Geburtstagsständchen vorbereitet. Werner selbst wartet an seinem Ehrentag mit einer Überraschung auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Weck (Werner Schumann) Thekla Carola Wied (Angelika Schumann) Julia Biedermann (Tanja) Timmo Niesner (Markus) Tarek Helmy (Tom) Maria Sebaldt (Sybille Vonhoff) Herbert Bötticher (Alfons Vonhoff) Originaltitel: Ich heirate eine Familie . . . Regie: Peter Weck Drehbuch: Curth Flatow Kamera: Norbert Stern Musik: Alain Goraguer