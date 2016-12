ProSieben 15:10 bis 15:35 Comedyserie The Big Bang Theory Probewohnen bei Muttern USA 2011 2016-12-30 08:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach einem gemeinsamen Dinner gehen Howard und Bernadette mit Raj ins Kino, Penny muss arbeiten und Sheldon will in einen Eisenbahnladen. So kommt es, dass Leonard plötzlich allein mit Amy in seiner Wohnung ist. Er ist irritiert, dass ihr das gar nichts auszumachen scheint. Howard möchte, dass Bernadette nach ihrer Hochzeit bei ihm und seiner Mutter einzieht - Bernadette ist vollkommen entsetzt. Howard schlägt ihr daraufhin ein Probewohnen übers Wochenende vor ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Eric Kaplan, Jim Reynolds Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6