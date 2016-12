ProSieben 12:25 bis 12:55 Comedyserie How I Met Your Mother Der sexlose Gastgeber USA 2009 2016-12-30 05:55 16:9 HDTV Merken Ted kleidet sich als Professor jetzt in Tweed. Anders als Barney ist er davon überzeugt, dass der neue Look bei den Frauen sehr gut ankommt. Tatsächlich lernt Ted am nächsten Abend die attraktive Suzy kennen, die prompt bei ihm übernachtet. Als Barney erfährt, dass zwischen den beiden nichts gelaufen ist, fühlt er sich bestätigt: Die junge Frau hatte in Ted einen "sexlosen Gastgeber" gesehen, bei dem man umsonst übernachten kann. Aber Ted lässt sich von Barney nichts einreden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Marshall Manesh (Ranjit) Maura McCarthy (Shea) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Kourtney Kang Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

