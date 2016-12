ProSieben 10:40 bis 11:05 Comedyserie The Middle Der Neue Tick USA 2012 16:9 HDTV Merken Als Brick mal wieder einen neuen Tick entwickelt, der selbst sein Flüstern in den Schatten stellt, rät der Schultherapeut seinen Eltern, Brick ein kleines Haustier zu kaufen. Der Schuss geht jedoch nach hinten los, da der angeschaffte Hase die ganze Familie auf Trab hält ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Beau Wirick (Sean Donahue) John Gammon (Darrin) Originaltitel: The Middle Regie: Elliot Hegarty Drehbuch: Jana Hunter, Mitch Hunter Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 6