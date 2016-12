ProSieben 09:20 bis 09:50 Comedyserie The Big Bang Theory Der Schlampen-Reflex USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Sheldon versteht nicht, was Penny mit dem Satz "Es ist nicht das, wonach es aussieht" gemeint hat, denn offensichtlich hat sie mit Raj geschlafen. Penny kann nach der Nacht mit Raj ihren Freunden nicht mehr unter die Augen treten und flüchtet zu Amy. Raj spürt sie dort jedoch auf und drängt sie, eine Beziehung mit ihm einzugehen - sie weist ihn sanft, aber entschieden zurück. Schließlich stellt sich heraus, dass die beiden überhaupt keinen Sex hatten, da Penny zu betrunken war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Bill Prady, Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6

