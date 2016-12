ProSieben 07:40 bis 08:05 Comedyserie Two and a Half Men Ich hätte einen Affen nehmen sollen USA 2008 16:9 HDTV Merken Charlie leiht sich von Alan 38 Dollar, damit er nicht an den Geldautomaten muss. Er verspricht ihm, das Geld am Tag darauf zurückzugeben. Alan drängt am nächsten Morgen auf die Rückzahlung der Schulden, doch Charlie wird bockig. In seiner Not sieht sich Alan gezwungen, ihm Sprit aus dem Tank abzuzapfen. Als Charlie das bemerkt, wirft er Alan aus dem Haus ... Jake übt indes seinen ersten Job, zu dem ihn seine Oma Evelyn angeheuert hat, nicht zu ihrer Zufriedenheit aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Ryan Stiles (Dr. Herb Melnick) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Susan Beavers Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

