ProSieben 06:20 bis 06:45 Comedyserie How I Met Your Mother Doppelgänger USA 2009 16:9 HDTV Merken Ted hat ein Blind Date mit Jen. Erst nach einer geraumen Zeit wird ihnen klar, dass sie vor Jahren schon mal ein Blind Date hatten - aus dem nichts geworden ist. Um herauszufinden, was sie damals falsch gemacht haben, suchen sie erneut die Orte auf, an denen sie waren. Barney nimmt Marshall mit in einen Strip-Club - gegen dessen Willen. Denn der muss sich bei jeder schmutzigen Fantasie gleichzeitig vorstellen, dass Lily tot ist. Zu allem Übel sieht eine Stripperin aus wie Lily. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Lindsay Sloane (Jen) Rizwan Manji (Dr. Vikash) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Matt Kuhn Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

