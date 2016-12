ZDF 03:20 bis 04:50 Krimi SOKO Wien Folge: 155 Wir sind viele D, A 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Oberstleutnant Helmuth Nowak hat genug. Sein Kollege Carl schmiedet Zukunftspläne mit Staatsanwältin Eva Winkler, genau jene Frau, in die er sich ohne Carls Wissen verliebt hat. Seine Ausstiegspläne durchkreuzt ein spektakulärer neuer Fall. Eine im Keller eingemauerte Nonne, auf deren Dekolleté die Buchstaben YWS eingeritzt sind. Kaum recherchiert das Team die Hintergründe, wird eine zweite Leiche gefunden. Nicht weniger skurril, denn der Börsenspekulant wurde mit flüssigem Gold erstickt, das in seine Atemwege geleitet wurde. Auch bei ihm hat der Täter das Kürzel YWS hinterlassen. Eva Winkler soll der SOKO bei ihren Ermittlungen helfen, doch sie wird als drittes Opfer entführt und über digitale Medien der Öffentlichkeit zur Schau gestellt. Im Netz soll über ihre Bestrafung wegen Korruption abgestimmt werden. Es läuft ein Countdown zu ihrem Tod. Selbst Koryphäe Anton Feuerbach, der als Einziger den Täter hätte ausforschen können, kommt zu spät. Eva wird vor laufender Kamera erhängt. Vereint in Trauer und Wut, haben Carl und Helmuth nur ein Ziel: den Verbrecher dieser wahnsinnigen Taten, der mittels digitaler Medien den Hass der Menschen schüren will, zu stoppen. Kann sein viertes auserkorenes Opfer, ein Zeitungsmagnat, noch gerettet werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Patricia Aulitzky (Eva Winkler) Originaltitel: SOKO Donau Regie: Sascha Bigler Drehbuch: Stefan Brunner Kamera: David Sanderson Musik: Bob Gutdeutsch