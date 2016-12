ZDF 01:50 bis 02:35 Krimiserie Verdict Revised - Unschuldig verurteilt Der Nigger S 2009 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Niklas Larsson, Schüler einer Eliteschule in Kinnaberg, sitzt wegen Vergewaltigung seiner Lehrerin in Untersuchungshaft. Markus Haglund und seine Studenten glauben an seine Unschuld. Markus stattet dem Elite-Internat einen Besuch ab. Währenddessen findet die Anhörung eines Schülers statt. Er soll unerlaubt mit gestohlenem Alkohol gehandelt haben, und nun droht ihm der Hinauswurf. Wenig später sitzt Niklas in U-Haft. Angeblich hat er seine Sportlehrerin misshandelt und vergewaltigt. Doch etwas stimmt hier nicht. Was hat zum Beispiel der Direktor der Schule, der mit der Lehrerin verlobt ist, mit dem Fall zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mikael Persbrandt (Markus Haglund) Sofia Ledarp (Fia Jönsson) Helena Af Sandeberg (Anna Sjöstedt) Francisco Sobrado (Belal Al-Mukthar) Leonard Terfelt (Roger Andersson) Niklas Hjulström (Peter Ståhl) Karl Linnertorp (Carl-Johan Ekehielm) Originaltitel: Oskyldigt dömd Regie: Niklas Ohlsson Drehbuch: Sara Heldt, Thomas Borgström Kamera: Mats Olofson, Mats Olofsson Musik: Anders Herrlin, Jennie Löfgren Altersempfehlung: ab 12