ZDF 23:10 bis 00:45 Drama Zwischen Welten D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bundeswehrsoldat Jesper meldet sich erneut zum Dienst im krisengeschüttelten Afghanistan. Er erhält den Auftrag, einen Außenposten in einem kleinen Dorf vor den Taliban zu schützen. Dabei wird ihm der junge Afghane Tarik als Dolmetscher an die Seite gestellt. Jesper versucht mit Tariks Hilfe, das Vertrauen der Dorfgemeinschaft und der verbündeten afghanischen Milizen zu gewinnen - doch die Unterschiede zwischen den beiden Welten sind groß. Jesper steht immer wieder im Konflikt zwischen seinem Gewissen und den Befehlen seiner Vorgesetzten. Als Tarik, der von den Taliban bedroht wird, weil er für die Deutschen arbeitet, seine Schwester in Sicherheit bringen will, geraten die Dinge außer Kontrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ronald Zehrfeld (Jesper) Mohsin Ahmady (Tarik) Saida Barmaki (Nala) Salam Yousefzai (Haroon) Burghart Klaußner (Oberst Haar) Felix Kramer (Oli) Pit Bukowski (Teckl) Originaltitel: Zwischen Welten Regie: Feo Aladag Drehbuch: Feo Aladag, Matthias Kock, Judith Kaufmann Kamera: Judith Kaufmann Musik: Karim Sebastian Elias, Jan A.P. Kaczmarek Altersempfehlung: ab 12