ZDF 10:30 bis 11:15 Krimiserie Notruf Hafenkante Heimliche Liebe D 2009 Stereo 16:9

Die Lehrerin Anna Mahler wird mit Herzrasen und Atemnot ins EKH gebracht. Sie halluziniert. Dr. Jonas findet in ihrem Blut eine hohe Konzentration Atropin, das Gift der Tollkirsche. Bei entsprechender Dosis kann es zum Tode führen. Handelt es sich um einen tragischen Unfall oder einen Mordanschlag? Jasmin schaltet die Polizei ein. Frau Mahler gibt an, den Abend zu Hause verbracht und nur ein Glas Rotwein getrunken zu haben. Ihr Ehemann Uwe war zur Tatzeit noch auf Dienstreise. Auf einer Internetseite der Schule entdeckt Melanie Einträge, die der Lehrerin eine Affäre mit dem Schüler Thomas unterstellen. Sofort laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Hat die Lehrerin tatsächlich ein Verhältnis mit dem 17-Jährigen? Ein Strafzettel an Anna Mahlers Auto beweist, dass ihre Angaben nicht stimmen. Sie war am Abend zuvor bei Thomas in der Wohnung. Dort stellen Franzi und Henning eine angebrochene Flasche Rotwein sicher: Der Wein ist tatsächlich vergiftet. Als Täter kommt jetzt eigentlich nur Thomas in Frage. Aber warum sollte er die Frau, in die er offensichtlich verliebt ist, vergiften wollen? Verdächtig ist auch sein Mitschüler Andreas, der eine Fotomontage von Anna Mahler und ihrem Schüler Thomas im Internet verbreitet hat, weshalb er jetzt von der Schule fliegen soll. Um den Täter schließlich zu überführen, stellen ihm die Polizisten des PK 21 eine Falle.

Bildergalerie Schauspieler: Sanna Englund (Melanie Hansen) Markus Knüfken (Kai Norden) Uwe Fellensiek (Henning Storm) Rhea Harder-Vennewald (Franzi Jung) Peer Jäger (Martin Berger) Harald Maack (Wolle Wollenberger) Gerit Kling (Dr. Jasmin Jonas) Originaltitel: Notruf Hafenkante Regie: Rolf Wellingerhof Drehbuch: Nina Bohlmann, Nina Weger Kamera: Christopher Rowe Musik: Michael Soltau