ZDFinfo 07:55 bis 08:33 Dokumentation Apokalypse Urzeit - Das große Sterben GB 2009 2017-01-05 14:15 Stereo 16:9 Live TV Merken Vor 250 Millionen Jahren erlebt die Erde ein beispielloses Massensterben. Ein gewaltiger Vulkanausbruch verwüstet die Landschaft und umhüllt den Planeten mit einer tödlichen Hitzewelle. Ozeane verwandeln sich in siedende Sümpfe, in denen kein Überleben möglich ist. Auch die herrschenden Reptilien, angeführt von dem furchterregenden Raubtier Gorgonops, fallen der Katastrophe zum Opfer. Nur wenige Arten überleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Armageddon

