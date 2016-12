Phoenix 21:00 bis 21:45 Dokumentation Kielings kalte Welt D 2014 2016-12-30 08:15 Live TV Merken Andreas Kieling reist mit einem Expeditionsschiff von Patagonien vorbei am imposanten Kap Hoorn zu den Falklandinseln, nach Südgeorgien bis ins Endlos-Weiß der Antarktis. Eindrucksvolle Tieraufnahmen aus der Polarwelt werden mit historischen Aufnahmen aus der Zeit der Antarktis-Entdecker kombiniert. Bis auf die tosenden Wellenberge vor Kap Hoorn hat Andreas Kieling unglaubliches Glück auf seiner Reise. Landschaften und Tiere präsentieren sich im schönsten Licht und von ihrer besten Seite. Sehr oft spielt das Wetter hier unten nicht mit. In der für den Menschen lebensfeindlichsten Region der Erde kann es wochenlang so stürmisch sein, dass gar nichts mehr geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kielings kalte Welt