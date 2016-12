Phoenix 18:05 bis 19:00 Dokumentation Am Puls des Planeten Wie Tiere unsere Erde retten können D 2013 Live TV Merken Mit jeder Tierart stehen die Wissenschaftler vor neuen Herausforderungen. Denn was sie tun, hat noch nie jemand vor ihnen versucht. Die Dokumentation begleitet den Ornithologen Martin Wikelski und seine Forscherkollegen bei der Entwicklung und dem Einsatz ihrer immer leistungsstärkeren, immer kleineren Sendersysteme auf der ganzen Welt. Mit Hilfe dieser Minicomputer gelingt es ihnen, das Gruppenverhalten von Tieren in Echtzeit zu analysieren und ihre individuellen Entscheidungen nachzuvollziehen und dabei auch noch ihr Immunsystem oder ihr Herzkreislaufsystem zu überwachen. Die neuen Techniken katapultieren die Verhaltensbiologie in eine neue Ära und können dazu beitragen, das Gesamtsystem Leben besser zu verstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Am Puls des Planeten