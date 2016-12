Phoenix 16:35 bis 17:30 Dokumentation Am Puls des Planeten Wie Technik das Geheimnis der Tiere entschlüsselt D 2013 Live TV Merken Martin Wikelski hat eine faszinierende Mission: Weltweit stattet er Abertausende von Tieren mit Sendern aus, um ihre Funksignale von Satelliten aus dem All registrieren zu lassen. So decodiert er Migrations- und Schwarmverhalten der Tiere. Dank einer High-Speed-Kamera wird Wissenschaft zum Abenteuer. Durch diese neuen technischen Möglichkeiten erhalten wir ungewohnte Einblicke in die Welt der Tiere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Am Puls des Planeten