Phoenix 15:00 bis 15:45 Dokumentation Operation Dolittle - Unterwegs mit Tierstimmenforschern D 2013 Live TV Merken Tierstimmen sind erstaunlich vielfältig. Weltweit forschen Wissenschaftler an den Lauten der verschiedensten Arten: Sind die Äußerungen der Tiere nicht auch eine Art "Sprache"? Wird es am Ende vielleicht sogar möglich sein, mit bestimmten Tieren in einen Dialog zu treten? Filmautor Uli Pförtner hat weltweit Forscher auf dem noch jungen Feld der "Bioakustik" beobachtet - und ist dabei auf eine erstaunliche Wissenschaft gestoßen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Operation Dolittle - Unterwegs mit Tierstimmenforschern