Phoenix 13:30 bis 14:15 Dokumentation Afrika - Die große Wanderung der Gnus Die Überquerung des Mara GB 2008 2016-12-29 04:10 Die Filmreihe dokumentiert eines der rasantesten und größten Naturschauspiele unserer Erde. In atemberaubenden Aufnahmen begleiten speziell getarnte Kameras die überwältigende Wanderung der größten Landtierherden der Welt. Die jährliche Rundreise quer durch die Serengeti und den kenianischen Masai Mara Nationalpark wird dabei aus der Sicht eines neugeborenen Gnus erzählt. In riesigen Zügen folgen die Huftiere den Regenfällen. Die Dynamik und Kraft hunderter von Körpern mit scharrenden Hufen wird zu einem interaktiven Erlebnis. Auf den traditionellen Routen werden die Gnus bereits von Löwen und Geparden erwartet. An den Flussübergängen wird die Herde aus der Perspektive lauernder Krokodile gefilmt. Nur die stärksten Tiere überleben die kräftezehrende Tour quer durch Afrika. Die Belohnung ist die erblühte Savanne nach dem großen Regen. Die Gnus, Zebras und Antilopen können ihre Reserven wieder auffüllen und bringen ihren Nachwuchs zur Welt. Der Kreislauf des Lebens geht in die nächste Runde. Originaltitel: Trek - Spy on the Wildebeest