Western El Perdido USA 1961 Nach dem Roman von Howard Rigsby Kriegsveteran John Breckenridge (Joseph Cotten) hat sich als Rinderzüchter in Mexiko niedergelassen. Um seine Herde nach Texas zu treiben, engagiert er den zwielichtigen Brendan O'Malley (Kirk Douglas), der mit dem Job eigene Interessen verfolgt. Der Revolverheld macht keinen Hehl daraus, dass er die Gunst von Breckenridges Frau Belle (Dorothy Malone) zurückgewinnen will, die einst seine Geliebte war. Mit dem Auftauchen von Dana Stribling (Rock Hudson), dessen Schwager O'Malley erschossen hat, ändert sich einiges. Der Sheriff hat einen nur in Texas gültigen Haftbefehl und schließt sich, um den Mörder nicht aus den Augen zu verlieren, dem Treck an. Die beiden Männer konkurrieren um Belles Zuneigung und werden zeitweise zu unfreiwilligen Verbündeten, die das Unternehmen mit vereinten Kräften sicher bis zur Grenze geleiten. Nach dem Tod ihres Mannes, der von alten Kriegskameraden erschossen wird, entscheidet die Witwe sich für den charmanten Stribling. O'Malley kann mit der Niederlage leben, denn er hat sein Herz für Belles kecke, 15-jährige Tochter Missy (Carol Lynley) entdeckt. Da der Sheriff kein Interesse mehr daran hat, O'Malley an den Galgen zu liefern, könnten die Männer friedlich ihrer Wege ziehen. Doch der Revolverheld deckt ein schlimmes Geheimnis um seine junge Geliebte auf, worauf das tödliche Duell mit dem Gesetzeshüter unausweichlich ist. Robert Aldrich, bekannt durch Actionfilme wie "Das dreckige Dutzend" und "Der Flug des Phoenix", verblüfft hier mit einem psychologisch nuancierten Beziehungsdrama im Westerngewand. Kirk Douglas spielt einen überkommenen Revolverhelden, der nicht nur seine Geliebte an Rock Hudson als Gegenspieler verliert. Am Ende wird der Draufgänger zu einer für das Westerngenre ungewöhnlich tragischen Figur. Bildergalerie Schauspieler: Rock Hudson (Dana Stribling) Kirk Douglas (Brendan 'Bren' O'Malley) Joseph Cotten (John Breckenridge) Dorothy Malone (Belle Breckenridge) Carol Lynley (Melissa 'Missy' Breckenridge) Neville Brand (Frank Hobbs) Regis Toomey (Milton Wing) Originaltitel: The Last Sunset Regie: Robert Aldrich Drehbuch: Dalton Trumbo Kamera: Ernest Laszlo Musik: Ernest Gold Altersempfehlung: ab 12