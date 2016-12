Das Erste 23:20 bis 23:50 Show Selbstgespräche - mit Konstantin Pfau D 2016 2016-12-29 04:15 Stereo Untertitel HDTV Merken Ein neues "Mockumentary"-Meisterwerk von und mit Olli Dittrich. Er spielt den Denker, Erfolgsautor und Honorarprofessor Konstantin Pfau, der als Gastgeber seiner Sendung "Selbstgespräche" einen Blick zurück aufs Jahr 2016 wirft. Auf höchstem Niveau vertieft er im Halbdunkel seines intimen Eins-zu-eins-Talks Einsichten in bedeutende Aspekte unserer Zeit. Am Ende des Jahres blickt der Kulturjournalist (Bestseller: "Hegel to go") nun mit drei außergewöhnlichen Menschen zurück auf die vergangenen Monate und entfaltet dabei in konzentrierter Atmosphäre kluge Gedanken zu bestimmenden gesellschaftlichen Themen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Olli Dittrich Originaltitel: Selbstgespräche - mit Konstantin Pfau