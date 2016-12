NDR 00:25 bis 01:55 Komödie Didi und die Rache der Enterbten D, I 1985 Nach den Romanen von Ann Cleeves 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der 92-jährige Privatbankier Gustav Böllemann verabschiedet sich von dieser Welt und hinterlässt 30 Millionen. Die gierige Verwandtschaft, bestehend aus der herrschsüchtigen Florentine, dem berüchtigten Kongo-Otto, dem durchgedrehten Erfinder Albert, dem schießwütigen Mafioso Emilio und dem verfressenen Restaurantkritiker Titus, erlebt zur Testamentseröffnung beim Notar Dr. Prätorius eine böse Überraschung. Der Verstorbene meldet sich per Videobotschaft noch einmal selbst zu Wort und enterbt die Anwesenden mit unverhohlener Schadenfreude. Alleinerbe seiner 30 Millionen soll ein gewisser Dieter Dödel werden, ein Neffe dritten Grades. Böllemanns simple Begründung: "Er war der Einzige von euch, der mich nie um Geld angepumpt hat!" Doch Dödel, der als Totengräber arbeitet, hätte das Geld gut gebrauchen können, nur kannte er Böllemanns Adresse nicht. So weiß er auch jetzt nichts von seinem Glück, denn der Brief vom Notar ging im Stapel seiner Rechnungen und Mahnungen unter. Natürlich lassen die wütenden Verwandten, außer Titus, der zur Testamentseröffnung das Zeitliche segnete, die Sache nicht auf sich beruhen. Sie wollen ans Geld und beschließen, Dödel zu beseitigen. Doch Dödel, der von allem nichts ahnt, kann den Anschlägen auf wundersame Weise entkommen, während die Enterbten durch ihre eigenen Todesfallen umkommen. Das wiederum bringt Kommissar Becker und dessen etwas minderbemittelten Partner Langenhagen auf den Plan, die in Dödel einen mordenden Schwerverbrecher sehen. Und dann kommt noch Notar Prätorius ins Spiel, der endlich seinen Klienten findet, aber auch nur, um sich das Erbe selbst unter den Nagel zu reißen. Dödel schwebt schon wieder in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Hallervorden (Dieter Dödel / Gustav Böllemann / Titus Böllemann / Otto Böl) Wolfgang Kieling (Notar Prätorius) Gerhard Wollner (Kommissar Becker) Christoph Hofrichter (Langenhagen) Karl Schulz (Alfredo) Gert Burkard (Rüdiger) Harald Effenberg (Theo) Originaltitel: Didi - Und die Rache der Enterbten Regie: Christian Rateuke, Dieter Hallervorden Drehbuch: Christian Rateuke, Hartmann Schmige Kamera: Günter Marczinkowsky Musik: Günther Fischer Altersempfehlung: ab 6