NDR 18:15 bis 18:45 Dokumentation Typisch! Die Callas von der Reeperbahn D 2016 2017-01-02

Christian Gasmann ist ein rundlicher älterer Herr mit Glatze, freundlich höflich und ein bisschen schüchtern. Er liebt es, vor dem Bäckerladen zu sitzen und Zigarre zu rauchen. Gegen Abend steigt dieser Mann in einen Bus und fährt auf die Reeperbahn. Drei Stunden später betritt Cristina die Bühne im Paillettenkleid, die blonde Perücke sitzt perfekt und sie beginnt zu singen, mit einer Stimme, die den Raum füllt. Christian Gasmann ist seit über 20 Jahren Travestiekünstler. Und das ist mehr als ein Job. In der Garderobe verwandelt sich der gefällige ältere Herr in die selbstbewusste Diva, die sagt, was sie will: "Wenn ein Haar nicht sitzt, drehe ich durch." Der Film zeigt Cristina auf der Bühne, zu Hause mit ihrer Sammlung von Adelsbildchen und begleitet Christian Gasmann auf den Friedhof, wo er singen wird. "Dann singe ich für Gott", sagt der Mann, für den sein Glaube schon seit der Kindheit eine große Rolle spielt.

Originaltitel: Typisch! Regie: Susan Tratz