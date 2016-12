NDR 12:10 bis 12:55 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 654 Alte Verletzungen D 2014 Untertitel HDTV Live TV Merken Sabrina Reichelt nutzt die Schulkursfahrt ihres 15-jährigen Bruders Lars, um sich in der Sachsenklinik einen Knoten an der Schilddrüse entfernen zu lassen. Der Vater hat die Familie schon lange verlassen und die chaotische Mutter ist nach Ibiza gezogen. Seit ein paar Jahren kümmert sich Sabrina liebevoll um ihren Bruder, was für die 25-Jährige nicht immer leicht ist. Bei der Untersuchung durch Dr. Roland Heilmann stellt sich heraus, dass bei Sabrina ein erhöhter Verdacht auf eine Krebserkrankung besteht. Die Schilddrüse muss komplett entfernt werden. Diese Nachricht muss Sabrina erst einmal verdauen. Da läuft ihr in der Klinik ihr Bruder Lars über den Weg. Er hat die Fahrt wegen einer Prügelei mit einem Mitschüler nicht angetreten und muss nun seine harmlosen Verletzungen behandeln lassen. Lars gerät sofort mit Hans-Peter Brenner aneinander, den Sabrina gebeten hat, die wahren Gründe für ihren Klinikaufenthalt zu verschweigen. Da sie nicht weiß, wie es weitergeht, beschließt sie, Lars auf ein Internat zu geben. Lars versteht das falsch und kündigt an, dass er abhauen werde. Dadurch bringt er seine frisch operierte Schwester in Lebensgefahr. Schwester Julia schwärmt für Dr. Niklas Ahrend. Doch als sie hört, dass dieser bereits einmal mit der schönen Arzu zusammen war, glaubt sie nicht daran, dass er jemals Interesse an ihr haben könnte. Der Zufall will es, dass die beiden gemeinsam den neuen Untersuchungsraum der Gynäkologie einrichten. Zum Dank lädt Niklas Julia danach auf einen Drink ein. Der Abend verläuft sehr lustig und die beiden verstehen sich großartig. Julias Hoffnung keimt wieder auf und in ihrer Euphorie küsst sie Niklas spontan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Suckow (Sabrina Reichelt) Adrian B. Moore (Lars Reichelt) Thorsten Wolf (Werner Matschke) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Dieter Bellmann (Prof. Dr. Gernot Simoni) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Seyhan Derin Drehbuch: Klaus Jochmann Kamera: Michael Ferdinand, Christoph Poppke Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 278 Min. Schätze Südostasiens

Dokumentation

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 42 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:50 bis 12:50

Seit 42 Min. Shopping Queen

Dokusoap

VOX 11:55 bis 12:55

Seit 37 Min.