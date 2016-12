NDR 09:00 bis 09:30 Regionales Nordmagazin Änderungen - Was ist neu 2017? / Elternzeit - Elterngeld seit 01. Januar 2007 in Kraft / Pferdezucht - Geschäftsführerin des Landgestüts Redefin im Gespräch D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Änderungen - Was ist neu 2017? / Elternzeit - Elterngeld seit 01. Januar 2007 in Kraft / Pferdezucht - Geschäftsführerin des Landgestüts Redefin im Gespräch In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nordmagazin

