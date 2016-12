MTV 13:50 bis 14:15 Show The Hills Sorry Boo, Strike Two USA 2009 Merken In der fünften Staffel von "The Hills" lassen Lauren, Heidi, Audrina und Co. die Vergangenheit hinter sich und schauen nur noch nach vorn. Aber was die Zukunft bringt, können sie noch nicht ahnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Cavallari (Herself) Audrina Patridge (Herself) Heidi Montag (Herself) Lo Bosworth (Herself) Justin Brescia (Himself) Frankie Delgado (Himself) Jessica Hall (Herself) Originaltitel: The Hills Regie: Hisham Abed Drehbuch: Sean Travis