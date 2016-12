MDR 04:50 bis 05:20 Magazin Sachsen-Anhalt Heute Die Rückkehr der Radau-Schweine: Schwarzkittel erobern Bitterfeld-Wolfen zurück / Magdeburg auf dem Weg zur Kulturhauptstadt: Welchen Beitrag können die freien Theater leisten? / In Dessau kicken die "Alten Herren": Borussia Dortmund und der 1. FC Köln sind am Start D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Rückkehr der Radau-Schweine: Schwarzkittel erobern Bitterfeld-Wolfen zurück / Magdeburg auf dem Weg zur Kulturhauptstadt: Welchen Beitrag können die freien Theater leisten? / In Dessau kicken die "Alten Herren": Borussia Dortmund und der 1. FC Köln sind am Start In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stefan Bernschein Originaltitel: Sachsen-Anhalt Heute

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 492 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 222 Min. Ace Attorney

Drama

Tele 5 03:10 bis 05:15

Seit 122 Min. Universum

Dokumentation

3sat 04:30 bis 05:17

Seit 42 Min.