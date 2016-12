MDR 01:45 bis 02:15 Magazin Auf schmaler Spur D Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Weihnachten und Modelleisenbahn, das passt. Weihnachten und Erzgebirge, das auch. Was liegt also näher, als zur Weihnachtszeit das "Modellbahnland Erzgebirge" zu besuchen. Dort, vor den Toren von Annaberg/Buchholz, rollen seit 15 Jahren die Züge im Maßstab 1:32. Diese Größe, offiziell als Spur 1 bezeichnet, gilt unter Modellbahnern als Königsspur: Riesige Loks, die meterlange Züge übers Gleis ziehen. Davon sind auch Corina Pfrenzinger und Robby Mörre bei ihrem Besuch fasziniert. Außerdem sind sie dabei, wenn ICEs bei Testfahrten auf der Neubaustrecke Erfurt -Nürnberg mit Tempo 300 quasi durch den Thüringer Wald fliegen. Und staunen, dass die Gäste der Oberweißbacher Bergbahn jetzt auch im Winter im offenen Cabrio-Wagen auf die Höhen des Thüringer Schiefergebirges hinauf reisen. Dabei gilt als Faustregel: Je tiefer die Temperaturen, desto besser der Glühwein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf schmaler Spur