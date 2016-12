MDR 00:00 bis 01:30 Krimi Kommissar Wallander - Die falsche Fährte GB, S, USA, D 2008 Nach dem Roman von Henning Mankell Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Kommissar Wallander ist geschockt: Eine völlig verängstigte junge Frau, die sich in einem Rapsfeld versteckt hält, übergießt sich vor seinen Augen mit Benzin und zündet sich an. Wieso? Was brachte die 15-Jährige nur dazu, sich so grausam umzubringen? Doch der Kommissar soll schon den nächsten Fall lösen. Gustav Wetterstedt, ehemaliger Justizminister, wird vor seiner Strandvilla erschlagen und skalpiert. Er bleibt nicht das einzige Opfer. Kurz darauf wird der wohlhabende Kunsthändler Arne Carlman auf die gleiche Weise ermordet. Die Vermutung liegt nahe, dass ein Serientäter am Werk ist. Gegen seinen Willen muss Wallander deshalb mit einem Profiler kooperieren. Der ehrgeizige, junge Mats Ekholm erklärt dem Kommissar, er müsse nach einem Täter suchen, der sich im Alltag völlig unauffällig verhält. Von diesem hilfreichen Ratschlag ist Wallander ebenso wenig begeistert wie von der Aussicht, seinem mürrischen Vater Povel, zu dem er kein gutes Verhältnis hat, einen Geburtstagsbesuch abzustatten. Die erste heiße Spur ergibt sich durch einen Hinweis des versoffenen Ex-Reporters Lars Magnusson: Als investigativer Journalist versuchte der nachzuweisen, dass Wetterstedt und Carlman in eine Affäre mit minderjährigen Prostituierten verstrickt waren. Doch die ehrenwerten Herren wurden von dem inzwischen pensionierten Vize-Polizeichef Hugo Sandin gedeckt. Der nächste Mord passt merkwürdigerweise nicht ganz ins bisherige Muster: Das Opfer ist kein Prominenter; außerdem wurde es nicht nur skalpiert, ihm wurden auch die Augen verätzt. Durch Magnussons Hinweis, die Skalpierungen könnten der Rettung einer anderen Seele dienen, kommt Wallander der Verdacht, dass er die falsche Fährte verfolgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kenneth Branagh (Kurt Wallander) Sarah Smart (Anne Britt-Hoglund) Sadie Shimmin (Lisa Holgersson) Tom Beard (Svedberg) Tom Hiddleston (Martinsson) Richard McCabe (Nyberg) David Warner (Povel Wallander) Originaltitel: Wallander Regie: Philip Martin Drehbuch: Richard Cottan Kamera: Anthony Dod Mantle Musik: Martin Phipps Altersempfehlung: ab 16