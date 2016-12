MDR 12:30 bis 14:00 Komödie Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel I, F 1976 Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken 1504 bekriegen sich in Süditalien Spanier und Franzosen. Die Festung Barletta kann von den Spaniern nur noch mit Mühe und leerem Magen verteidigt werden. Da erscheint unerwartet Hilfe in Gestalt eines Söldners mit dem klangvollen Namen Hector Fieramosca und seiner Gefährten. Hector lehrt die Franzosen mit Bärenstärke und Bauernschläue das Fürchten, dass es nur so kracht. Man schreibt das Jahr 1504: Auf italienischem Boden, in Apulien, tobt ein Krieg zwischen Spanien und Frankreich. Die Franzosen belagern die von den Spaniern nur noch mühsam gehaltene Festung Barletta. Da erscheint auf dem Schlachtfeld der italienische Söldnerführer Hector Fieramosca mit vier Gefährten auf der Suche nach Arbeit. Da die französischen Ritter die Neuankömmlinge überaus herablassend behandeln, schlagen sich Hector und sein Gefolge schließlich auf die Seite der belagerten Spanier. Mit Hectors Cleverness und Bärenstärke gelingt es, einen französischen Großangriff auf die Festung zurückzuschlagen. Die Franzosen ändern daraufhin ihre Strategie und versuchen nun die Spanier auszuhungern. Zum Eklat kommt es, als die Franzosen vor den Toren der Festung ein Festmahl abhalten und Hector sie daraufhin sehr zum Leidwesen seiner Gefährten mit dem einzigen gebratenen Schwein attackiert. Im Laufe der weiteren Konfrontationen beleidigt schließlich der französische Ritter Guy de la Motte (Philippe Leroy) Hector und das gesamte italienische Volk, worauf Hector die Franzosen zu einem Duell herausfordert. Dem spanischen Kommandeur kommt dies gerade recht, da dieses Duell ihm ein wenig Luft verschafft und er sehnsüchtig auf Verstärkung seines Heeres wartet, die schon unterwegs ist. Hector hat nun allerdings das Problem noch neun weitere italienische Mitstreiter zu finden, da er mit seinen Getreuen nur zu viert ist, die Franzosen aber auf ein Duell 13 gegen 13 Mann bestehen. Hector lässt sich davon aber nicht unterkriegen und macht sich auf die Suche nach neun weiteren tapferen Italienern mit denen dann das finale Duell gegen la Motte und seine Ritter bestritten werden soll. Der Ritter ohne Furcht und Tadel - eine maßgeschneiderte Rolle für den schwergewichtigen Kassenfüller Bud Spencer. Nach Herzenslust kann er seine Muskeln spielen lassen und seinen Witz versprühen. Die Mischung aus historischem Abenteuerfilm und Slapstick-Komödie erzählt sehr frei die wahre Geschichte des italienischen Söldnerführers Ettore Fieramosca (1476 bis 1515), er hat tatsächlich die Franzosen zu einen Duell 13 gegen 13 herausgefordert und mit seinen Mannen gewonnen. Der Film wurde mit einem außergewöhnlich hohen Budget gedreht, was hauptsächlich für die aufwendigen Kostüme, die Vielzahl an Statisten sowie den Nachbau der Festung von Barletta verwendet wurde. So wurden beispielsweise in Originalgröße zeitgenössische Kriegs- und Belagerungsmaschinen nachgebaut, was dem Film eine sehr authentische Atmosphäre verleiht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Ettore Fieramosca) Franco Agostini (Romanello da Forlì) Enzo Cannavale (Bracalone da Napoli) Jacques Dufilho (Mariano Da Trani) Andréa Ferréol (Leonora) Angelo Infanti (Graziano d'Asti) Philippe Leroy (Charles La Motte) Originaltitel: Il soldato di ventura Regie: Pasquale Festa Campanile Drehbuch: Franco Castellano, Pasquale F. Campanile, Franco Agostino, Franco Verucci Kamera: Marcello Masciocchi Musik: Guido de Angelis, Maurizio de Angelis Altersempfehlung: ab 12

