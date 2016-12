MDR 20:15 bis 22:15 Sonstiges Abschied ist ein leises Wort D 2016 2017-01-07 13:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Prominente wie Andreas Schmidt-Schaller, Eduard Geyer, Matze Knop, Ursula Karusseit, Jan Hofer, Ricco Groß, Täve Schur, Heinz Hoenig, Andrea Ballschuh, Oliver Kalkofe, Walfriede Schmitt und viele andere werden in dieser Sendung auftreten, aber nicht wie gewohnt als Schauspieler und Moderatoren, als Entertainer, Comedians oder Sportstars. Sie erinnern an Menschen, die ihnen besonders nahe standen, an Kolleginnen und Kollegen, die sie im Jahr 2016 verloren haben. Gemeinsam mit dem Fernsehpublikum nehmen sie Abschied von Manfred Krug, Hilmar Thate, Miriam Pielhau, Götz George, Klaus Ampler, Hans-Dietrich Genscher, Achim Mentzel und Roger Willemsen, um nur einige zu nennen. Diese Namen wird man künftig nur noch mit dem Adjektiv "unvergessen" erwähnen. Aber das ist dann kein leeres Wort, denn vieles, was sich mit ihnen verbindet, wird in den Herzen des Publikums noch lange Zeit sicher nicht vergessen sein: Da sind Filme, Lieder, Fernsehsendungen, Sportereignisse und sogar ein halber, nicht zu Ende gesprochener Satz auf dem Balkon der Prager Botschaft. "Abschied ist ein leises Wort", doch dieses Wort ist auch viel mehr, nämlich ein Gefühl, das nicht nur traurig ist, sondern Erinnerung an Schönes und Gutes sein kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Andreas Schmidt-Schaller, Eduard Geyer, Matze Knop, Ursula Karusseit, Jan Hofer, Ricco Groß, Täve Schur, Heinz Hoenig, Andrea Ballschuh, Oliver Kalkofe, Walfriede Schmitt Originaltitel: Abschied ist ein leises Wort