3sat 15:10 bis 15:50 Dokumentation Wilde Inseln: Sansibar D, GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Die zehnteilige Reihe "Wilde Inseln" erzählt Geschichten aus der wilden Tierwelt von Inseln, wo sie durch die Evolution in eine bemerkenswerte Vielfalt aufgeblüht ist. Von den Palawan Binturongs und nachtaktiven Koboldmakis auf den Philippinen über von Insel zu Insel schwimmenden Kühen auf den Hebriden vor Schottland und "Moonwalk" tanzende Goldkopf Manakins in der Karibik bis hin zu den Felsenpinguinen auf den Falklandinseln, die bis zu 100m hohe Klippen hochspringen, um zu ihren Brütungskolonien zu gelangen. Der Sansibar-Archipel ist eine der exotischsten Inselgruppen der Welt und liegt 40km vom afrikanischen Festland, östlich von Tansania. Die Traumstände der ungezähmten Wildnis werden in der Nacht von bizarren Kreaturen bevölkert. Während die größte Krabbe der Welt Palmen auf der Suche nach Kokosnüssen hochklettert, verdunkeln Schwärme von riesigen Fledermäusen den Himmel. Wie diese faszinierenden Tierspektakel eingefangen wurden, zeigt "Wilde Inseln: Sansibar". Originaltitel: Wildest Islands Regie: Richard Kirby