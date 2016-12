TNT-Serie 04:35 bis 05:20 Mysteryserie Pretty Little Liars Der Tod ist erst der Anfang USA 2011 16:9 Merken Nach dem schrecklichen Vorfall in der Kirche sind Aria, Emily, Hanna und Spencer schnell zum Stadtgespräch geworden. Ian ist spurlos verschwunden und die vier sollen erklären, was genau in der letzten Nacht passiert ist. Da weder die Polizei noch ihre Eltern sich sicher sind, dass die Mädchen die Wahrheit sagen, werden alle zu einer Therapeutin geschickt, der sie sich anvertrauen sollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Ron Lagomarsino Drehbuch: I. Marlene King, Sara Shepard Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12