TNT-Serie 22:20 bis 23:15 Krimiserie The Closer Angeschwärzt USA 2005 16:9 Merken Der Konflikt zwischen Brenda und ihrem Kollegen Taylor erreicht einen neuen Höhepunkt, als Taylor seiner Vorgesetzten unwürdiges Verhalten vorwirft. Pope, der versucht, die Sache in einem klärenden Gespräch aus der Welt zu schaffen, verschlimmert die Lage damit aber noch. Indes müssen Brenda und ihr Team den Mord an einem Filmproduzenten klären, der seine Frau betrogen und misshandelt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) Robert Gossett (Commander Taylor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Originaltitel: The Closer Regie: Michael M. Robin Drehbuch: James Duff Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine