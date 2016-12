TNT-Serie 19:15 bis 20:15 Fantasyserie Game of Thrones Hartheim USA, GB 2015 16:9 Merken Tyrion und Jorah haben es geschafft und stehen schließlich vor Daenerys. Während die Mutter der Drachen Tyrion zu ihrem Berater ernennt, verbannt sie ihren einstigen engsten Freund Jorah erneut, verschont damit allerdings sein Leben. Cersei soll in ihrer Zelle ihre Sünden gestehen, weigert sich allerdings vehement. Sansa erfährt von Theon, dass ihre Brüder Bran und Rickon noch am Leben sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lannister) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) Lena Headey (Cersei Lannister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Kit Harington (Jon Snow) Charles Dance (Tywin Lannister) Natalie Dormer (Margaery Tyrell) Originaltitel: Game of Thrones Regie: D.B. Weiss Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16