TNT-Serie 16:40 bis 17:25 Mysteryserie Pretty Little Liars Trennung auf Zeit USA 2011 16:9 Merken Obwohl sich die Teenager gerade dringender brauchen als je zuvor, sind sie gezwungen, eigene Wege zu gehen. Der Umzug von Emilys Familie nach Texas steht kurz bevor und erst im letzten Moment entdeckt sie eine Möglichkeit, wie sie eventuell doch in Rosewood bleiben könnte. Hannas Vater kehrt zurück, während Spencer Toby unterstützt, der der Stadt und seiner Familie den Rücken kehren möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Norman Buckley Drehbuch: I. Marlene King, Sara Shepard, Joseph Dougherty Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12