TNT-Serie 15:10 bis 15:55 Jugendserie O.C., California Goodbye, Harbor USA 2006 16:9 Alle sind fest davon überzeugt, dass vor den Freunden nach der Abschlussfeier und der Zeit auf der Highschool eine spannende Zukunft liegt. Während Ryans Mutter ihrem Sohn ein Auto schenkt, erhält Marissa ein Angebot, das ihre Pläne komplett verändern könnte. Summer kann den Gedanken kaum ertragen, ohne Seth an die Brown zu gehen, und Kaitlin kehrt überraschend nach Newport zurück. Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Mischa Barton (Marissa Cooper) Rachel Bilson (Summer Roberts) Melinda Clarke (Julie Cooper) Willa Holland (Kaitlin Cooper) Originaltitel: The O.C. Regie: Ian Toynton Drehbuch: Josh Schwartz, Robert DeLaurentiis Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 6