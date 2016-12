TNT-Serie 12:05 bis 12:50 Krimiserie Murder in the First Nichts als die Wahrheit USA 2015 16:9 Merken Während Jamie mit den Folgen ihrer Schimpftirade zu kämpfen hat, nehmen die Zeugen im Fall gegen Dustin Stellung. Als Hildys Familie Drohungen erhält, will sie deren Quelle ein für alle Mal beseitigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taye Diggs (Terry English) Kathleen Robertson (Hildy Mulligan) Laila Robins (Jamie Nelson) Emmanuelle Chriqui (Raffi Veracruz) Ian Anthony Dale (Jim Koto) Currie Graham (Mario Siletti) Raphael Sbarge (David Molk) Originaltitel: Murder in the First Regie: Allison Anders Drehbuch: Steven Bochco, Eric Lodal, Alison Cross Musik: H. Scott Salinas