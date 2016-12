TNT Comedy 02:00 bis 02:35 Comedyserie Web Therapy Verzockt USA 2013 16:9 Merken Gebrauchtwagenhändler Nick ist dem Online-Poker verfallen und wird von seiner Frau zu einer Therapie gedrängt. Wie gut, dass er professionelle Hilfe von Fiona erhält, die ihm gleich in der ersten Sitzung rät, künftig mit höheren Einsätzen zu spielen - schließlich könne man nur so "hoch gewinnen". Bald erliegt auch Fiona dem Reiz des Spiels. Und das ist noch nicht einmal ihr größtes Problem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Kudrow (Fiona Wallice) Dan Bucatinsky (Jerome Sokoloff) Darren Criss (Augie Sayles) Sara Gilbert (Sylvie Frank) Chelsea Handler (Chris Endicott) Matt Leblanc (Nick Jericho) Mae Whitman (Blair Yellin) Originaltitel: Web Therapy Regie: Don Roos Drehbuch: Lisa Kudrow, Don Roos, Dan Bucatinsky Kamera: Julio Macat