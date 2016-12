TNT Comedy 18:20 bis 18:45 Comedyserie 2 Broke Girls Im Steuersumpf USA 2012 16:9 Merken Der Tax Day steht vor der Tür: Während sogar Earl auf den letzten Drücker noch seine Steuererklärung macht, stellt sich heraus, dass Max die Abgabe bislang jedes Jahr versäumt hat. Caroline ist entsetzt - wie sollen die beiden ein Unternehmen führen, wenn ihre Freundin nicht einmal ihre eigenen Finanzen auf die Reihe bekommt? Max ist einsichtig, doch wie in ihrer Handtasche herrscht in ihren Unterlagen heilloses Chaos - und die Zeit bis zur Abgabe ist knapp. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Dustin Coffey (Bob) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Ted Wass Drehbuch: Molly McAleer Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 6