TNT Comedy 10:45 bis 11:10 Comedyserie Keine Gnade für Dad Der Fluch der Nonne USA 2002 16:9 Merken Jimmy bekommt 30 Tage Nachsitzen von Schwester Helen verordnet. Als Sean das hört, sucht er die Nonne auf, um sich bei ihr zu beschweren. Bei dem heftigen Wortwechsel, der zwischen den beiden folgt, lässt sich die Schwester schließlich hinreißen und flucht. Sean will sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, schließlich hat er jetzt zum ersten Mal etwas gegen die strenge Nonne in der Hand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Bill Martin, Mike Schiff Kamera: Thom Marshall, Thomas Marshall Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6