Jason Bourne lebt mit seiner Freundin Marie in Goa. Doch auch im fernen Indien kommt der unter Amnesie leidende Ex-CIA-Agent nicht zur Ruhe. Noch immer auf der Flucht vor geheimnisvollen Verfolgern, zwingt ihn ein Auftragskiller zur überstürzten Flucht. Bourne kann sich nach Neapel retten, doch die Jagd hat erst begonnen. Denn auch die CIA sucht fieberhaft nach dem abgetauchten Bourne. Ist er verantwortlich für den Tod zweier in Berlin getöteter CIA-Agenten? In die Enge getrieben wird aus dem Schläfer Jason Bourne wieder eine eiskalte und tödlich präzise Kampfmaschine. Sein Ziel: Die wahren Mörder der CIA-Agenten zu finden und aufzudecken, wer und was hinter dieser Verschwörung steckt.