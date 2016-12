Niederlande 1 21:25 bis 22:10 Sonstiges Onzichtbaar Nederland Voedsel NL 2015 HDTV Merken Honderd jaar terug werd het agrarische land nog gekenmerkt door een eindeloze hoeveelheid kleinschalige akkers. Daar maakte de herverkaveling rigoureus een einde aan met als gevolg een monotoon landschap waar efficiëntie leidend is. Treffend voorbeeld is het eiland Ameland, waar door middel van visualisaties zichtbaar wordt gemaakt hoe groot het verschil is tussen vroeger en nu. Twee boeren, die beide alle veranderingen hebben meegemaakt, blikken met gemengde gevoelens terug. Ook het Westland onderging een metamorfose via een alsmaar groeiend kassengebied. Maar wie weet nog dat de eerste kassen daar gevuld waren met druiven? Ooit was het bintje de meest populaire (export)aardappel van Nederland, maar de laatste jaren ligt deze soort niet meer op onze borden. Toch probeert een biologische boer het bintje weer nieuw leven in te blazen. Verder aandacht voor de verzilting van ons land, een groot probleem voor de landbouw. Maar het zou ook leiden tot innovaties waardoor Nederland toonaangevend wordt als producent van zilte landbouwproducten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Onzichtbaar Nederland