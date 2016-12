Animal Planet 00:00 bis 00:45 Dokumentation Der Feind in meinem Körper Angriff auf das Gehirn USA 2014 Merken Die auftretenden Symptome wie Sehverlust und Halluzinationen sowie das anschließende MRT im Krankenhaus lassen nur eine Diagnose zu: In Jamie Hoovers Körper hat sich ein Schweinebandwurm eingenistet. Der Parasit ist wahrscheinlich durch verunreinigte Nahrungsmittel in ihren Darm gelangt und hat dort seine Eier abgelegt. Die geschlüpften Larven bohrten sich anschließend durch das Gewebe und wanderten mit dem Blutstrom bis in ihr Gehirn. Die 18-jährige Studentin befindet sich trotz starker Medikamente in einem kritischen Zustand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Art Daudelin (John Hoover) Mary-Alice Farina (Kayla Thompson) Deborah Finley (Chris Hoover) Vladimir Merisca (Chief Surgeon) Eric S. Robertson (Dr. Sansoni) Gabriel Sickel (Donnie Thompson) Jeremy Vimes (Pediatrician) Originaltitel: Monsters Inside Me