Animal Planet 20:55 bis 21:40 Dokumentation Wild Frank - Abenteuer in Mexiko Spurensuche in Palenque E 2015 Im Tieflanddschungel von Chiapas liegt ein Schatz verborgen: die Ruinenstadt Palenque! Die uralten Tempel und Paläste sind ein Relikt der letzten großen Maya-Epoche. Welche Geheimnisse verbergen sich in den Gemäuern mit ihren zahlreichen Steinreliefs? Finden sich in der Hieroglyphen-Schrift sogar Hinweise auf die düsteren Prophezeiungen der Maya-Priester? Auf der letzten Etappe seiner Entdeckungsreise fügt Frank die Puzzleteile des Rätsels zusammen. Bei seiner Spurensuche in Palenque stößt der Abenteurer aber nicht nur auf mysteriöse Gottheiten sowie mächtige Herrscher des Maya-Reichs, sondern auch auf außergewöhnliche Tiere - darunter Ameisenbär, Gürteltier und Boa Constrictor! Originaltitel: Wild Frank in Mexico