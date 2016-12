Animal Planet 08:55 bis 09:40 Dokusoap Der Katzenflüsterer Ein Bettchen für Reese USA 2014 Merken George und Beth leben in San Diego, Kalifornien. Die Stadt am Pazifik ist eigentlich ein Symbol für Sonne, Strand und Surfen. Doch davon hat das Ehepaar seit Jahren wenig: Sie sind Gefangene im eigenen Haus! Der Grund ist Kerkermeister Reese, die Horror-Katze. Auf Beth und Besucher hat es der angriffslustige Stubentiger besonders abgesehen - oft fließt dabei sogar Blut. Mit entsprechender Vorsicht wagt sich Tierexperte Jackson Galaxy in die Höhle des Löwen, um für alle Beteiligten Schlimmeres zu verhindern. Denn Beth macht Ernst: Wenn die Attacken nicht bald aufhören, ist entweder sie oder die Katze weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell

