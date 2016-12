Animal Planet 07:25 bis 08:10 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Erinnerung an Schottland USA 2014 Merken Lance und seine Frau träumen von einem Baumhaus im schottischen Stil. Da ihre Heimatstadt Tulsa in einer Tornadoschneise liegt, entpuppt sich der Auftrag als ziemlich anspruchsvoll. Denn die Konstruktion muss sturmsicher sein. Darüber hinaus wünscht sich die Kundschaft ein Besprechungs- und ein Gästezimmer. Zudem soll das Baumhaus über eine Brücke vom Haus aus erreichbar sein. Theoretisch ist das alles machbar, nur dummerweise ist der Garten dafür viel zu eng. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters

